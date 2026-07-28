LRT Jabodebek Edukasi Kesehatan Gigi Kepada Puluhan Murid Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - drg. Ambar Puspitasari mengajak puluhan murid penyandang disabilitas belajar menjaga kesehatan gigi dan mulut melalui pengalaman langsung selama menggunakan transportasi publik.

Edukasi kesehatan gigi dilakukan kepada 50 murid penyandang disabilitas beserta pendamping saat dalam perjalanan dengan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Jatimulya.

Kegiatan ini digelar menyambut Hari Anak Nasional 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

Selama perjalanan, anak-anak diajak mengenal pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut melalui penyampaian materi cara menyikat gigi yang benar secara interaktif sehingga suasana belajar terasa lebih menyenangkan.

Anak-anak diberikan pula kesempatan untuk memperagakan cara menyikat gigi yang benar menggunakan phantom gigi.

Dalam kegiatan ini drg Ambar dibantu oleh drg Dini Larasati yang merupakan dokter gigi fungsional LRT Jabodebek.

Menurut drg. Ambar, yang merupakan staf pengajar ilmu kedokteran Gigi Anak Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang, kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut perlu ditanamkan sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak penyandang disabilitas, dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan menyenangkan.

“Anak-anak akan lebih mudah memahami materi ketika belajar melalui pengalaman yang menyenangkan. Edukasi Kesehatan gigi dan mulut tidak selalu harus dilakukan di ruang kelas. Perjalanan menggunakan transportasi publik juga dapat menjadi media belajar yang interaktif sehingga pesan mengenai pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut lebih mudah diterima,” ujar drg. Ambar.