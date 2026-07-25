LRT Jabodebek Ubah Stasiun jadi Ruang Publik, Music on Track Hadirkan Pengalaman Baru

jpnn.com, JAKARTA - LRT Jabodebek menghadirkan kegiatan Vok Pop: Music on Track di Stasiun LRT Cawang pada Sabtu (26/7).

Melalui kegiatan ini, penumpang bisa menikmati pertunjukan musik secara langsung tanpa dikenakan biaya tambahan, baik saat menunggu kedatangan kereta maupun setelah menyelesaikan perjalanan.

Kegiatan yang berlangsung pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB tersebut menghadirkan penampilan Alvin Lapian, Grace Kaitlin, Martin Wiguna, Canti, Calvin Jeremy, dan William Sihimbing.

Selain menikmati pertunjukan musik, pengguna juga dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif serta memperoleh suvenir eksklusif dan minuman gratis yang disediakan selama acara berlangsung.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, mengatakan pengembangan transportasi publik saat ini tidak hanya diukur dari ketepatan waktu maupun keandalan operasional, tetapi juga dari kualitas pengalaman yang dirasakan pengguna selama berada di kawasan stasiun.

“Kami ingin mengubah persepsi bahwa stasiun hanyalah tempat untuk datang, menunggu, lalu berangkat. Ke depan, kami ingin stasiun menjadi bagian dari ruang publik perkotaan yang nyaman untuk berinteraksi, menikmati berbagai aktivitas positif, sekaligus tetap mendukung mobilitas masyarakat. Music on Track merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pengalaman tersebut," ujar Radhitya.

Menurutnya, pengembangan ruang publik di kawasan stasiun menjadi bagian dari upaya LRT Jabodebek menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Seiring berkembangnya budaya menggunakan transportasi publik, pengguna tidak hanya membutuhkan perjalanan yang aman dan tepat waktu, tetapi juga lingkungan yang nyaman dan memberikan pengalaman positif.