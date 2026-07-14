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JPNN.com - Daerah

LRT Rawamangun-Manggarai Rampung, Pramono Tancap Gas sampai Dukuh Atas

Selasa, 14 Juli 2026 – 16:30 WIB
LRT Rawamangun-Manggarai Rampung, Pramono Tancap Gas sampai Dukuh Atas - JPNN.COM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa (14/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan LRT Jakarta bakal lanjut dibangun dari Manggarai ke Dukuh Atas.

Hal itu dikatakan saat dirinya meninjau kesiapan stasiun dan kereta LRT Jakarta, di Stasiun Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa (14/7).

“Dan saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Dukuh Atas, kurang lebih 2 kilometer lagi,” ucap Pramono.

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Dia menjelaskan, panjang jalur LRT Jakarta saat ini 12,2 kilometer, memiliki 11 stasiun, dan menelan anggaran Rp11,5 triliun. Untuk kelanjutan pembangunan ke Dukuh Atas bakal digelontorkan biaya Rp2,1 triliun.

Menurut Pramono, pembangunan itu bakal sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Kalau kemudian sampai Dukuh Atas tambah 2 kilometer lagi, tidak ada pembebasan lahan sehingga tidak ada handicap untuk menunggu pembebasan lahan,” kata dia.

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Pembangunan lanjutan rute LRT Jakarta rute Manggarai-Dukuh Atas itu ditargetkan rampung pada 2028 mendatang.

Adapun, progres pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B Rute Rawamangun-Manggarai sudah mencapai 95 persen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan LRT Jakarta bakal lanjut dibangun dari Manggarai ke Dukuh Atas.

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TAGS   LRT Rawamangun-Manggarai  Pramono Anung  Lrt Jakarta  Dukuh Atas  Jakarta 

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