LSAK Minta Jaksa Agung Tegas dalam Menjaga Profesionalisme Penegakan Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membuktikan komitmen dan ketegasannya dalam memimpin Korps Adhyaksa, khususnya saat menghadapi kasus yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA).

Peneliti LSAK Ahmad A. Hariri mengimbau agar penanganan kasus ini dijadikan prioritas utama yang ditangani secara profesional dan objektif.

Langkah ini dinilai krusial agar Kejaksaan Agung dapat membuktikan integritasnya dan tetap menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa tersandera persoalan internal.

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"Maka kasus ini harus menjadi fokus prioritas Jaksa Agung. Bukan sekadar penuntasan secara cepat, namun harus benar-benar menunjukkan profesionalisme dan objektivitas pada penanganan perkara," ujar Hariri dalam keterangannya, Rabu (29/7).

Menurutnya, publik menantikan bukti nyata dari komitmen Jaksa Agung yang sebelumnya dikenal tak segan menindak jajaran yang bermasalah.

"Publik ingin pembuktian langsung dari diri Jaksa Agung. Statement ST Burhanuddin yang dulu sangat tegas mengancam dan menindak anak buahnya yang bermasalah, harus tetap tegas dan terbukti sesuai ucapan dan tindakan," tegasnya.

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Ia menambahkan, sebagai simbol utama di Gedung Bundar, keberanian Jaksa Agung untuk bersikap terbuka dan membenahi lembaganya sendiri menjadi kunci utama agar Kejaksaan Agung bisa kembali dipercaya dan mendapat dukungan masyarakat.

Meski pemberantasan korupsi merupakan amanat undang-undang, LSAK memberi catatan kritis bahwa penanganan kasus internal ini menjadi ujian krusial bagi citra institusi. Jika tidak ditangani secara profesional, kepercayaan publik akan makin tergerus.