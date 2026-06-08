Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

LSI Denny JA Dukung Seruan Tobat Ekologis Menteri Jumhur

Senin, 08 Juni 2026 – 00:05 WIB
LSI Denny JA Dukung Seruan Tobat Ekologis Menteri Jumhur - JPNN.COM
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat melayani wawancara media di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Seruan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk melakukan tobat ekologis mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menilai ajakan tersebut sangat relevan dengan kondisi kerusakan lingkungan yang saat ini dihadapi Indonesia.

Menurut Toto, istilah tobat ekologis memiliki kekuatan moral dan spiritual yang lebih mendalam dibandingkan berbagai slogan lingkungan hidup yang selama ini kerap digaungkan.

Baca Juga:

Karena itu, ia menilai momentum penyampaian gagasan tersebut sangat tepat di tengah meningkatnya ancaman krisis ekologis.

"Ajakan Pak Menteri Jumhur patut disambut positif. Momennya sangat tepat," kata Toto Izul Fatah, Minggu (8/6).

Toto menjelaskan bahwa kata "tobat" mengandung makna pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan, disertai penyesalan, penghentian perbuatan yang salah, serta komitmen untuk tidak mengulanginya. 

Baca Juga:

"Dalam konteks lingkungan hidup, tobat ekologis berarti pengakuan kolektif bahwa manusia telah banyak melakukan kerusakan terhadap alam," ungkapnya.

Ia menilai selama ini manusia cenderung memandang alam sebagai objek eksploitasi semata. Berbagai aktivitas seperti penebangan hutan tanpa pemulihan yang memadai, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran sungai dan laut, hingga alih fungsi lahan produktif menjadi bukti bahwa pembangunan kerap mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Dinilai jadi jawaban krisis lingkungan Indonesia, LSI Denny JA dukung langkah Menteri Jumhur yang menyerukan taubat ekologis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tobat ekologi  LSI Denny JA  Jumhur Hidayat  Menteri Lingkungan Hidup  jumhur 
BERITA TOBAT EKOLOGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp