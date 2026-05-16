JPNN.com - Dahlan Iskan

Lu Biau

Oleh Dahlan Iskan

Sabtu, 16 Mei 2026 – 07:20 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Ketika saya meninggalkan pulau Rhun kembali ke pulau Banda Naira kemarin, Presiden Donald Trump meninggalkan Beijing kembali ke Amerika.

Dua hari Trump di Beijing. Hasil yang nyata: Tiongkok akan membeli 200 pesawat Boeing bikinan Amerika, membeli minyak dan gasnya, serta hasil pertaniannya. Dua yang terakhir tidak konkret nilainya –bagian yang kelihatannya sengaja diambangkan.

Presiden Xi Jinping menyalami Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio disaksikan Donald Trump.

Berarti hasil kunjungan ini tidak sebesar berita yang dimunculkan. Soal membeli pesawat sebanyak 200 itu misalnya, sebenarnya bisa lebih banyak lagi mengingat kebutuhan Tiongkok 500 pesawat.

Pembelian 200 pesawat itu hanya setara dengan pembelian yang dilakukan Lion Air dari Indonesia –yang waktu itu sekali beli sebanyak 175 pesawat.

Soal pembelian hasil pertanian kelihatannya Tiongkok akan berhitung lebih teliti: Tiongkok sudah telanjur bertransaksi dengan Kanada dan Brasil di bidang minyak Canola dan kedelai.

Nilainya sengaja diambangkan karena Tiongkok masih akan melihat apakah perusahaan teknologinya masih dilarang masuk Amerika. Demikian juga apakah chip Amerika masih dilarang dikirim ke Tiongkok.

Kedatangan Trump ke Beijing kali ini berbeda dengan tahun 2017. Kali ini Trump tidak didampingi istrinya, Melania. Sembilan tahun lalu Melania jadi bintang di Beijing. Dia tampak selalu bersama Peng Liyuan, istri Presiden Xi Jinping yang juga artis penyanyi lagu-lagu nasionalis paling terkenal.

