Luar Biasa! Alwi Farhan Masuk Semifinal Singapore Open 2026

Jumat, 29 Mei 2026 – 20:12 WIB

jpnn.com - SINGAPORE – Alwi Farhan mengantongi tiket semifinal Singapore Open 2026 Super 750.

Pada perempat final di Singapore Indoor Stadium, Jumat (29/5) malam, Alwi mengalahkan tunggal terbaik Jepang saat ini Kodai Naraoka.

Alwi yang kini berada di anak tangga ke-13 dunia, menang straight game 21-12, 21-17 dari Naraoka -ranking sebelas dunia.

Laga Alwi vs Naraoka tuntas setelah 56 menit (statistik BWF).

Head to head Alwi vs Naraoka pun menjadi 1-1.

Pemain kelahiran Surakarta 12 Mei 2005 itu tampak tampil penuh percaya diri setelah pada 16 Besar kemarin menaklukkan pemain nomor satu dunia dari China Shi Yu Qi.

Di semifinal besok, Alwi akan berhadap dengan pemenang dari pertemuan Anders Antonsen (Denmark) vs Alex Lanier (Prancis).

Saat berita ini diracik, Antonsen vs Lanier masih berlangsung di gim kedua. Pada gim pertama Antonsen menang 21-14.