JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Luar Biasa! Bali United Vs Semen Padang Melahirkan 6 Gol

Sabtu, 24 Januari 2026 – 17:49 WIB
Luar Biasa! Bali United Vs Semen Padang Melahirkan 6 Gol
Pemain Semen Padang merayakan gol. Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - GIANYAR – Enam gol lahir dalam pertempuran Bali United vs Semen Padang pada pekan ke-18 Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (24/1) sore.

Bali United dan Semen Padang berbagi satu poin setelah melakoni laga sengit yang berkesudahan 3-3.

Semen Padang yang tampil dengan wajah baru di putaran kedua ini, unggul dua gol lebih dahulu.

Bali United bangkit di 45 menit kedua hingga unggul 3-2.

Semen Padang ‘mencuri’ poin di Gianyar seusai bisa menyamakan skor menjadi 3-3.

Sementara itu, pada saat bersamaan, Persita Tangerang yang menjamu Bhayangkara FC juga harus puas dengan satu poin.

Hasil pertandingan pekan ke-18 Super League Bali United vs Semen Padang 2-2, Persita vs Bhayangkara FC

