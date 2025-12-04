Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Luas Hutan Lindung di Jabar Menyusut, Sekarang Tinggal 400 Ribu Hektare, Astagfirullah!

Kamis, 04 Desember 2025 – 00:19 WIB
Luas Hutan Lindung di Jabar Menyusut, Sekarang Tinggal 400 Ribu Hektare, Astagfirullah! - JPNN.COM
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kawasan hutan lindung sebenarnya penting untuk menjaga ekosistem di bawah dari bencana. ilustrasi. Foto: KLHK

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan Jawa Barat saat ini sudah banyak kehilangan cakupan hutan lindung seluas jutaan hektare.

Hal demikian dikatakan Hanif saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Hanif, Jawa Barat semula memiliki hutan lindung seluas 1,6 juta hektare, tetapi menyusut menjadi 400 ribu hektare.

Baca Juga:

"Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektare," kata alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat itu, Rabu.

Dia mengatakan kawasan hutan lindung sebenarnya berperan menjaga ekosistem di bawah agar tidak terjadi bencana.

Hanif mengatakan ada potensi bencana ketika melihat fenomena berkurangnya cakupan hutan di Jawa Barat.

Baca Juga:

"Sangat rentan bencana. Berdasarkan kajian Lingkungan Hidup yang strategis yang ditandatangani menteri, seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan bukan dihilangkan," kata eks Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) itu.

Adapun, kata Hanif, jumlah cakupan hutan lindung di bumi Pasundan tertuang dalam Perda Tahun 2022 Tentang Tata Ruang Jawa Barat.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kawasan hutan lindung sebenarnya penting untuk menjaga ekosistem di bawah dari bencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hutan Lindung  Lingkungan Hidup  Hanif Faisol  DPR 
BERITA HUTAN LINDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp