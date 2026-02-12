Luaskan Dampak Kebaikan, Human Initiative Hadirkan Bag of Happiness

jpnn.com, JAKARTA - Human Initiative (HI) menggelar kampanye Luaskan Dampak Kebaikan yang berlangsung pada Februari hingga Maret.

Kampanye tersebut mengajak publik memaknai kepedulian sebagai bagian dari keseharian.

Kampanye itu mendorong keterlibatan bersama. Dengan demikian, kepedulian hadir sebagai pilihan sadar yang kita lakukan secara konsisten dan saling menguatkan.

Sebagai lembaga kemanusiaan, Human Initiative menjalankan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, memperkuat daya tahan masyarakat, serta menjaga martabat manusia di berbagai situasi.

Dalam rangkaian kampanye itu, Human Initiative menghadirkan Bag of Happiness, agar masyarakat yang membutuhkan dapat langsung merasakan kepedulian.

“Dalam kampanye Luaskan Dampak Kebaikan ini, kami menghadirkan Bag of Happiness. Lebih dari sekadar bantuan, Bag of Happiness merupakan simbol perhatian, kepedulian, dan harapan bagi mereka yang membutuhkan,” ujar President of Human Initiative Worldwide, Tomy Hendrajati.

Bag of Happiness tidak hanya menjadi paket bantuan. Program tersebut juga membuka ruang interaksi antara sukarelawan dan masyarakat sekaligus memperkuat rasa saling peduli.

Setiap penyaluran membawa pesan sederhana bahwa kepedulian mampu menjangkau banyak orang ketika kita melakukannya bersama.