JPNN.com - Daerah

Lubang Tak Terlihat, Truk Terperosok & Terguling di Jalan Pantura Semarang

Rabu, 29 Oktober 2025 – 02:42 WIB
Lokasi kecelakaan tunggal truk pengangkut ikan di Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jpnn.com - Sebuah truk terguling di Jalan Pantura Kaligawe Raya, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (28/10). Kecelakaan itu terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Semarang sejak pagi.

Truk pengangkut ikan tersebut terperosok ke lubang yang tertutup genangan air.

Jalan nasional itu telah terendam banjir selama sepekan terakhir, membuat kondisi permukaannya licin dan tidak rata.

Akibat insiden ini, kemacetan panjang tak terhindarkan. Badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan, sehingga arus lalu lintas tersendat di kedua arah.

“Sedang proses evakuasi,” ujar Kapolsek Genuk Kompol Rismanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Selasa siang.

Situasi lalu lintas makin padat setelah sekitar pukul 09.00 WIB terjadi kecelakaan tunggal di depan Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), tidak jauh dari lokasi truk terguling.

Sementara itu, Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di tengah cuaca ekstrem.

“Seluruh pengguna jalan agar selalu waspada, kurangi kecepatan terutama di jalan licin dan tergenang air. Jaga jarak aman antar kendaraan, nyalakan lampu utama, serta hindari menerobos genangan yang tidak diketahui kedalamannya,” katanya.

Jalan Pantura Kaligawe Raya berlubang, tetapi tertutup banjir membuat truk terperosok dan terguling sehingga menutup badan jalan. Begini kondisinya.

