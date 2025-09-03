Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Luca Marini Memutuskan Tetap Membela Tim Castrol Honda untuk MotoGP 2026

Rabu, 03 September 2025 – 13:52 WIB
Luca Marini, pembalap Castrol Honda MotoGP. Foto: castrolhonda

jpnn.com - Bersamaan perpanjangan kontrak Franco Morbidelli dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Luca Marini juga telah menetapkan terus membela Tim Castrol Honda untuk MotoGP 2026.

Perpanjangan kontrak Luca Marini tentu tidak lepas dari keputusan Jorge Martin bertahan di Aprilia hingga musim 2026.

Pasalnya, rider Italia akan meninggalkan Honda jika kesepakatan antara Martin dan Honda Racing Company terwujud.

“Saya senang mengumumkan hal ini dan tetap bersama Honda. Kami telah mengerjakan beberapa detail akhir, tetapi baik manajemen HRC maupun saya telah sepakat tentang masa depan untuk beberapa waktu,” tegas Luca Marini.

“Saya berkomitmen penuh pada proyek ini dan bertekad untuk membantu Honda kembali ke puncak klasemen Kejuaraan Dunia MotoGP."

Luca Marini menjelaskan sejak dirinya bergabung dengan Honda pada 2024, dia merasa terus berkembang dan kerja sama dengan tim makin baik.

"Bekerja sama dengan pabrikan, terutama yang seperti Honda, merupakan motivasi yang sangat besar bagi seorang pembalap. Kami menjalani musim yang baik sejauh ini, dan fokus kami tetap pada peningkatan hingga putaran terakhir di Valencia,” ungkap Luca Marini.

Memasuki akhir pekan menjelang GP Catalunya, dua pembalap Honda telah dikonfirmasi untuk musim MotoGP berikutnya, yaitu Luca Marini dan Johann Zarco. (motogp/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

