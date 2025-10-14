Luca Marini Sebut Honda RC213V 2026 Sudah 'Sembuh' dari Masalah Klasik

jpnn.com - Pembalap Honda HRC, Luca Marini, optimistis motor Honda RC213V generasi terbaru akan membawa timnya tampil lebih kompetitif pada MotoGP musim depan.

Honda saat ini tengah fokus mengembangkan prototipe RC213V versi 2026, yang sudah diuji Marini di Sirkuit Misano pada September lalu.

“Motor tahun depan akan lebih baik lagi. Kami terus mengembangkannya dengan ide-ide baru dan beberapa pembaruan."

"Kami akan mencobanya lagi di tes Valencia, tapi saya rasa motor ini sudah lebih baik dari yang kami miliki sekarang,” ujar Marini, Selasa.

Tim pabrikan asal Jepang itu kini mulai menunjukkan tren positif setelah beberapa musim sulit.

Honda mencatatkan musim terbaik sejak 2021, dengan torehan satu kemenangan Grand Prix dan dua podium dari total 18 seri yang sudah berlangsung musim ini.

Menurut Marini, motor uji coba terbaru telah berhasil memperbaiki sejumlah masalah klasik Honda, terutama soal keseimbangan dan cengkeraman rem belakang.

“Motor sebelumnya tidak memberikan rasa yang baik bagi pembalap. Pada masa lalu, kami selalu bermasalah dengan ‘rasa mengambang’ dan grip belakang. Sekarang, kami sudah tahu cara mengatasinya,” ungkapnya.