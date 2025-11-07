Close Banner Apps JPNN.com
Lucho Ungkap Cara Bojan Hodak Ubah Kekalahan Jadi Kemenangan untuk Persib Bandung

Jumat, 07 November 2025 – 19:03 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memelih Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mental juara sejati saat menumbangkan Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2), Kamis (6/11/2025).

Sempat tertinggal dua gol di babak pertama, Maung Bandung bangkit dengan spektakuler untuk menutup laga dengan kemenangan 3-2.

Ketenangan Bojan Hodak

Namun, di balik kebangkitan dramatis itu, tersimpan  figur paling tenang di tengah badai, yang tak lain Pelatih Persib Bojan Hodak.

Gelandang Persib Luciano Guaycochea mengungkapkan bagaimana ketenangan sang pelatih menjadi kunci perubahan arah permainan di ruang ganti.

"Jika Anda kenal Bojan (Hodak), bisa Anda bayangkan apa yang dia sampaikan ke kami. Dia tetap tenang, tetapi kami tahu tidak mungkin menerima kekalahan seperti itu," ungkap pemain yang karib disapa Lucho itu.

Ketenangan yang Mengubah Semuanya

Persib sempat dibuat frustrasi setelah dua kali kebobolan cepat. Gol Chrigor Moraes pada menit ketiga dan blunder Patricio Matricardi pada menit ke-17 membuat Selangor memimpin 2-0 di depan pendukungnya sendiri.

Namun, alih-alih marah, Bojan Hodak memilih meredam situasi. Pelatih asal Kroasia itu menenangkan pemain, meminta mereka fokus dan bermain sesuai karakter.

Hasilnya terlihat di babak kedua. Persib tampil agresif, disiplin, dan efisien dalam menyelesaikan peluang, sehingga mampu melakukan comeback dramatis.

TAGS   Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib  Luciano Guaycochea  AFC Champions League Two 
