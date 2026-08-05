Lucho Ungkap Kondisi Pemain Persib Menjelang Final Piala Presiden 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pertandingan final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya Surabaya akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8).

Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea atau yang kerap disapa Lucho mengungkapkan suka cita timnya berhasil masuk babak final Piala Presiden 2026.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu, Lucho menilai keberhasilan Persib Bandung melangkah ke partai puncak merupakan pencapaian yang layak disyukuri.

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Pemain berkebangsaan Argentina tersebut menegaskan kini Persib Bandung fokus memulihkan kondisi fisik agar bisa kembali tampil maksimal pada laga final.

"Kita harus lihat bagaimana kondisi semua orang. Saya harap, semuanya sehat. Kami akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik di final dan tentu saja, kami pun senang bisa berada di final," ungkap Lucho.

Persib Bandung memastikan diri lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 berkat gol Uilliam Barros dan Balsa Sekulic.

Mengenai jalannya pertandingan menghadapi Persija Jakarta, mantan pemain Perak FC itu menilai Persib Bandung mampu mengendalikan jalannya pertandingan pada babak pertama, meski harus beradaptasi dengan kondisi lapangan dan cuaca yang cukup menyulitkan.

Meski demikian, Lucho mengakui energi para pemain mulai terkuras pada babak kedua setelah menjalani rangkaian pertandingan dalam waktu yang berdekatan.