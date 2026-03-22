Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lucinta Luna Salat Id di Korea, Penampilannya Bikin Publik Kaget

Minggu, 22 Maret 2026 – 04:11 WIB
Selebgram Lucinta Luna. Foto: Instagram/lucintaluna_manjalita

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lucinta Luna mencuri perhatian publik saat merayakan Idulfitri 1447 Hijriah di Korea Selatan.

Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya dan langsung menjadi sorotan warganet.

Dalam unggahannya, Lucinta Luna terlihat melaksanakan salat Id di Seoul Central Mosque.

"Bayangkan Allah SWT senang denganmu karena niat keberanianmu untuk datang beribadah ke rumah Allah," tulis Lucinta pada foto yang diunggah.

Dia memperlihatkan suasana perayaan Lebaran di negeri ginseng yang berlangsung khidmat bersama umat Muslim lainnya.

Yang paling menyita perhatian adalah penampilannya. Berbeda dari gaya biasanya yang feminin, Lucinta tampil maskulin dengan busana pria saat mengikuti salat Id berjemaah.

Perubahan penampilan tersebut sontak membuat warganet terkejut. Banyak yang menilai penampilan Lucinta kali ini sangat berbeda dan tidak seperti biasanya.

"Happy Eid Mubarak 1447 Hijriah. MinaL aidin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Batin," tulis Lucinta, sebagai keterangan foto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Lucinta Luna  Idulfitri  salat Id  maskulin 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp