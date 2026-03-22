Lucinta Luna Salat Id di Korea, Penampilannya Bikin Publik Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lucinta Luna mencuri perhatian publik saat merayakan Idulfitri 1447 Hijriah di Korea Selatan.

Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya dan langsung menjadi sorotan warganet.

Dalam unggahannya, Lucinta Luna terlihat melaksanakan salat Id di Seoul Central Mosque.

"Bayangkan Allah SWT senang denganmu karena niat keberanianmu untuk datang beribadah ke rumah Allah," tulis Lucinta pada foto yang diunggah.

Dia memperlihatkan suasana perayaan Lebaran di negeri ginseng yang berlangsung khidmat bersama umat Muslim lainnya.

Yang paling menyita perhatian adalah penampilannya. Berbeda dari gaya biasanya yang feminin, Lucinta tampil maskulin dengan busana pria saat mengikuti salat Id berjemaah.

Perubahan penampilan tersebut sontak membuat warganet terkejut. Banyak yang menilai penampilan Lucinta kali ini sangat berbeda dan tidak seperti biasanya.

"Happy Eid Mubarak 1447 Hijriah. MinaL aidin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Batin," tulis Lucinta, sebagai keterangan foto.