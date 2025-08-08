Lucinta Luna Ungkap Alasan Membela Nikita Mirzani Lawan Reza Gladys, Oh Ternyata

Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lucinta Luna bicara blak-blakan soal alasan dirinya mendukung Nikita Mirzani dalam proses hukum melawan Reza Gladys.

Dia dianggap mengabaikan jasa Reza yang sempat memberinya pekerjaan usai keluar dari penjara.

Lucinta Luna kerap hadir dalam persidangan Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia bahkan terlihat emosional saat mendengar penjelasan Nikita yang merasa dijebak, karena hal itu mengingatkannya pada kasus pribadi di masa lalu.

"Aku sampai menangis karena meerasa seperti yang aku alami dulu, saat dijebak juga," ucap Lucinta dalam kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, dikutip pada Jumat (8/8).

Adapun Lucinta sempat terlibat kerja sama bisnis dengan Reza Gladys sebagai Brand Ambassador produk kecantikan.

Namun, posisinya kini dinilai berseberangan dengan Reza karena dia justru membela Nikita Mirzani.

Lucinta menjelaskan bahwa kontraknya sebagai BA berlangsung selama setahun dan ada hitam di atas putih.