JPNN.com - Kriminal

Lucky Luka Parah, Polisi Sudah Mengantongi Identitas Pelaku

Senin, 26 Januari 2026 – 05:29 WIB
Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurihko Hadi. Foto: ANTARA/Ahmad Fikri.

jpnn.com - CIANJUR - Lucky Irawan (21), pemuda warga Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, menjadi korban aksi pembacokan.

Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, sudah mengantongi identitas pelaku pembacokkan yang menyebabkan Lucky Irawan mengalami luka parah dan menjalani perawatan di rumah sakit.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurihko Hadi di Cianjur, Minggu, mengatakan setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus kekerasan jalanan melibatkan jajaran Polsek Sukaluyu, didapat nama para pelaku yang diduga anggota gerombolan bermotor.

"Kami sudah mengantongi nama para pelaku, saat ini anggota disebar guna melakukan penangkapan untuk mengetahui motif dari penyerangan terhadap korban yang mengalami luka parah di sejumlah anggota tubuhnya," kata Kapolres.

Dia meminta para pelaku segera menyerahkan diri karena petugas akan memburu mereka sampai tertangkap.

"Kami akan mengungkap motif dari pelaku yang jumlahnya lebih dari dua orang, lebih baik menyerahkan diri atau terus diburu petugas sampai tertangkap," katanya.

Seperti diberitakan, Polres Cianjur memburu pelaku pembacokan terhadap seorang pemuda Lucky Irawan (21) warga Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu yang mengalami luka bacokan di sejumlah anggota tubuhnya.

Kapolsek Sukaluyu AKP Akhmad Tri Lesmana, mengatakan korban yang mengalami luka bacokan dibawa ke RSUD Sayang Cianjur guna mendapatkan pertolongan medis karena mengalami luka robek di bagian pinggang, perut, dan pergelangan tangan.

TAGS   pembacokan  Cianjur  Kapolres Cianjur  Kekerasan 
