Luckybite Manfaatkan Platform Digital Perluas Jangkauan Pasar Global 

jpnn.com, JAKARTA - UMKM kudapan sehat, Luckybite mulai membidik pasar internasional melalui program ekspor terintegrasi platform e-commerce, Shopee.

Saat ini, bisnis kue kering tersebut telah rutin melakukan pengiriman ekspor ke Singapura dan Malaysia untuk memenuhi permintaan konsumen luar negeri

Founder Luckybite, Steven Marselie menjelaskan Singapura menjadi salah satu negara dengan basis pelanggan cukup kuat.

"Kalau Imlek lumayan yang ke Singapura itu, yang export buyer itu," kata Steven di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (26/2).

Steven mengungkapkan proses logistik ke luar negeri dibantu sistem pergudangan platform digital yang memudahkan pengiriman antarnegara.

Hal ini memungkinkan produk UMKM lokal menjangkau pembeli mancanegara tanpa kendala operasional yang rumit.

"Jadi kirimnya ke ada gudang Shopee ya kalau nggak salah ya. Lumayan sih itu lumayan dapat customer dari luar jadinya," tuturnya.

Menariknya, permintaan dari pasar Singapura tidak hanya terjadi sekali waktu, melainkan menunjukkan tren pemesanan berulang.