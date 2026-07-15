Luis de la Fuente Ungkap Lawan yang Diinginkan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

jpnn.com - Pelatih Spanyol Luis de la Fuente blak-blakan soal lawan yang ingin dihadapi oleh timnya di final Piala Dunia 2026. Tim Matador kali ini tinggal menunggu pemenang laga Argentina kontra Inggris.

Di tengah penantian itu, De La Fuente mengaku akan senang andai bisa berhadapan dengan Argentina di partai puncak.

Meski demikian, sang entrenador menegaskan Spanyol tidak memiliki preferensi dari sisi teknis. Baginya, baik Inggris maupun Argentina sama-sama memiliki kualitas untuk tampil di final.

"Kami siap menghadapi siapa saja di final. Kalau harus memilih, tentu saya senang bertemu Argentina karena saya memiliki hubungan baik dengan Lionel Scaloni. Namun, Inggris juga merupakan tim dengan kualitas yang sangat tinggi," ucap De le Fuente.

Pelatih berusia 65 tahun itu juga menepis anggapan bahwa final hanya soal mengangkat trofi.

Menurutnya, momen tersebut harus dinikmati setelah perjuangan panjang yang telah dilalui anak asuhnya sepanjang turnamen.

"Final bukan semata-mata soal mengangkat trofi. Kami ingin menikmati kesempatan bermain di pertandingan sebesar ini karena tidak semua orang bisa merasakannya," tandasnya.

Spanyol sendiri memastikan tempat di final setelah menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.