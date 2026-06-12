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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Luis Figo Bakal ke Indonesia Sambil Promosi Gim HGI, Catat Tanggalnya

Kamis, 09 Juli 2026 – 01:01 WIB
Luis Figo Bakal ke Indonesia Sambil Promosi Gim HGI, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Pesepak bola Luis Figo. Foto: X/@LaureusSport

jpnn.com, JAKARTA - Legenda Portugal, Luis Figo akan datang ke Indonesia untuk meramaikan semarak Piala Dunia 2026 di Tanah Air.

Dalam lawatannya, pria kelahiran 4 November 1972 itu juga akan promosi permainan daring Higgs Games Island (HGI).

HGI kini dikenal publik dan sudah mendapat dukungan penuh oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional.

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Ketua Umum KORMINAS, Hayono Isman mengungkapkan bahwa kehadiran Figo ke Tanah Air merupakan bagian dari membuat HGI jauh lebih populer.

Terlebih mantan pemain Real Madrid itu dikenal sebagai pesepak bola yang punya taktik dan strateginya di lapangan hijau.

“Olahraga pikiran rasanya akan cepat berkembang melalui  regenerasi,” kata dia.

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“Program-program KORMINAS dengan dukungan HGI seperti Pesta Bola HGI 2026 ini adalah bentuk nyata investasi pada generasi muda,” ujar pria kelahiran 25 April 1955 itu.

Luis Figo rencananya akan menggelar jumpa fan di fX Sudirman, Jakarta pada Minggu (12/7) mendatang.

Legenda Portugal, Luis Figo akan datang ke Indonesia untuk meramaikan semarak Piala Dunia 2026 dan promosi permainan HGI.

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TAGS   Luis Figo  HGI  Portugal  Piala Dunia 2026  Higgs Games Island 
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