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JPNN.com - Lifestyle - Komunitas

Luis Figo Bakal Meriahkan Pesta Bola HGI 2026

Selasa, 14 Juli 2026 – 08:30 WIB
Luis Figo Bakal Meriahkan Pesta Bola HGI 2026 - JPNN.COM
Konferensi pers Pesta Bola HGI. Foto: Tim HGI

jpnn.com - Legenda sepakbola asal Portugal, Luís Figo hadir dalam perhelatan Pesta Bola HGI 2026, sebuah program inisiasi komunitas Higgs Games Island (HGI).

Peraih Ballon d’Or tahun 2000 tersebut meet and greet serta gala dinner menyapa penggemar Tanah Air.

Pesta Bola HGI 2026 yang berlangsung di fX Sudirman, Jakarta, mendapat dukungan langsung dari Komunitas Olahraga Masyarakat Indonesia Nasional (Korminas).

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Kolaborasi ini dinilai selaras dengan misi pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Dukungan Korminas tersebut didasari oleh visi untuk mengembangkan generasi muda yang sehat, kompetitif, dan menginspirasi. 

HGI sendiri berkeinginan mewujudkan ekosistem olahraga yang berkembang melalui pemanfaatan kemajuan teknologi.

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Lebih lanjut, HGI berupaya menjadikan sektor ini sebagai unggulan dan akselerator olahraga lewat sinergi teknologi terkini. 

HGI tercatat menaruh perhatian khusus pada perkembangan olahraga pikiran, termasuk yang dimainkan melalui medium digital.

Legenda sepak bola asal Portugal, Luis Figo hadir dalam Pesta Bola HGI 2026, sebuah program inisiasi komunitas HGI.

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TAGS   Luis Figo  Pesta Bola HGI  Higgs Games Island  Komunitas  Sepak Bola 
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