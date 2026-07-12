Luis Figo dan Jokowi Sama-sama Menjagokan Prancis Juara Piala Dunia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo memberikan pandangan mengenai siapa yang menjadi favorit meraih gelar juara Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 4 November 1972 itu menilai tim berjuluk Les Bleus tersebut punya komposisi pemain yang merata dari penjaga gawang hingga striker.

Untuk itu, mantan penggawa Barcelona dan Real Madrid tersebut tidak heran menjagokan skuad asuhan Didier Deschamps untuk bisa meraih gelar juara.

“Sejak awal saya percaya Prancis merupakan tim yang kuat. Saya juga prediksi keempat tim yang ada sekarang akan berada di semifinal,” kata Luis Figo.

Figo mengatakan Prancis sejak awal menjadi favoritnya.

"Mereka kini ada di semifinal dan akan menantang Spanyol yang merupakan juara. Apapun masih bisa terjadi di sepak bola,” ujar Figo.

Pilihan Luis Figo sejatinya sama dengan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo alias Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menjagokan Kylian Mbappe untuk bisa meraih gelar juara dunia untuk kali ketiga setelah sebelumnya 1998 dan 2018.