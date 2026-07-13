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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Luis Figo Kenang Piala Dunia 2006 Bersama Cristiano Ronaldo

Senin, 13 Juli 2026 – 01:30 WIB
Luis Figo Kenang Piala Dunia 2006 Bersama Cristiano Ronaldo - JPNN.COM
Selebrasi Luis Figo bersama Cristiano Ronaldo dan Nuno Falente pada Piala Dunia 2006 di Jerman. Foto: Instagram/@BleacherReport

jpnn.com, JAKARTA - Legenda sepak bola Portugal Luis Figo mengenang memori saat masih bermain pada ajang Piala Dunia 2006.

Saat itu, pria kelahiran 4 November 1972 tersebut memimpin tim berjuluk Selecao das Quinas berlaga pada ajang akbar sepak bola yang berlangsung di Jerman.

Pada ajang tersebut langkah Figo dan kawan-kawan terhenti di semifinal seusai telan kekalahan 0-1 dari Prancis.

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Gol tunggal Zinedine Zidane lewat titik putih pada menit ke-33 kemudian memupus harapan Portugal untuk kali pertama tembus partai puncak Piala Dunia.

Bagi Figo dalam momen tersebut seharusnya dirinya bisa membantu tim asuhan Luis Felipe Scolari untuk meraih kemenangan.

Wajar langkah Portugal tinggal selangkah lagi mengukir sejarah untuk kali pertama bermain di laga akbar sepak bola dunia.

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“Saya berharap punya satu momen untuk bisa mengubah hasil akhir saat Piala Dunia 2006 melawan Prancis,” kata Figo saat ditemui di Jakarta, Minggu (12/7).

“Jika saya bisa mengubah hasil tentu kami punya kesempatan untuk bermain di final Piala Dunia,” ujar Figo.

Legenda sepak bola Portugal Luis Figo mengenang memori saat masih bermain pada ajang Piala Dunia 2006.

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TAGS   Luis Figo  Cristiano Ronaldo  Piala Dunia 2006  Piala Dunia 
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