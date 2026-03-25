Luis Garcia Plaza Ditunjuk Jadi Pelatih Sevilla

jpnn.com - JAKARTA - Sevilla resmi menunjuk Luis Garcia Plaza sebagai pelatih baru yang menggantikan Matias Almeyda. Luis Garcia Plaza diumumkan sebagai pelatih baru Sevilla untuk mengarungi sisa kompetisi Liga Spanyol 2025/2026, sekaligus menghindarkan klub dari kemungkinan degradasi.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (25/3), Sevilla mencapai kesepakatan untuk bekerja sama bersama Luis Garcia Plaza dengan kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2027.

Plaza akan menjalani tugas berat bersama Sevilla dengan target utama untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol sehingga harus terhindar degradasi musim ini.

Baca Juga: Sevilla Pecat Matias Almeyda

Saat ini, Sevilla menempati peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 31 poin dari 29 pertandingan.

Sebelumnya, Sevilla ditangani oleh pelatih kepala Matias Almeyda yang telah menjalani 32 pertandingan resmi dan baru saja dipecat pada Senin (23/3).

Plaza bukan merupakan sosok asing di sepak bola Spanyol.

Dia pernah menjadi pemain dan mencatatkan 229 penampilan di Liga Spanyol bersama Atletico Madrid B, Yeclano, Rayo Vallecano B, Talavera dan Benidorm.

Setelah pensiun sebagai pemain pada usia 27 tahun karena cedera, dia memulai karier sebagai pelatih di umur 30 tahun bersama UD Altea.