Luis Suarez Memperpanjang Kontrak 1 Musim di Inter Miami

Kamis, 18 Desember 2025 – 08:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Luis Suarez akan tetap bermain di Inter Miami.

Penyerang asal Uruguay itu resmi memperpanjang kontrak selama satu musim di Inter Miami.

Dia akan bertahan hingga kompetisi Major League Soccer (MLS) 2026.

“Inter Miami hari ini mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan penyerang legendaris Luis Suarez untuk menandatangani kontrak baru hingga musim MLS 2026,” tulis klub dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi pada Kamis WIB.

Kontrak Suarez awalnya akan habis pada Desember tahun ini, tak lama setelah dia membantu Inter Miami menjuarai MLS 2025.

Meski demikian, manajemen klub menilai kehadiran sang striker masih sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini serang pada musim mendatang.

Keputusan memperpanjang masa bakti Suarez juga tak lepas dari pensiunnya dua pemain senior, Sergio Busquets dan Jordi Alba, di akhir musim 2025.

Dengan kepergian dua pemain tersebut, Lionel Messi menjadi satu-satunya figur berpengalaman yang tersisa di skuad utama, sehingga Inter Miami memilih mempertahankan Suarez sebagai tulang punggung tim.