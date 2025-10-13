Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Luka di Jeddah, Harapan di Masa Depan: Jay Idzes Bicara Soal Timnas Indonesia

Senin, 13 Oktober 2025 – 06:35 WIB
Kapten Timnas Jay Idzes resmi bergabung klub Serie A Sassuolo. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Jay Idzes menyampaikan pesan penuh makna setelah Timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda gagal megamankan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko setelah menelan dua kekalahan dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1) di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Idzes mengajak rekan-rekannya dan publik untuk melihat kegagalan ini sebagai bagian dari proses menuju masa depan yang lebih baik.

“Sulit rasanya ketika kita sudah lama mengerjakan sesuatu, lalu gagal. Mungkin memang belum waktunya. Mungkin Tuhan punya jalan yang berbeda,” tulis Idzes pada media sosialnya di instagram.

“Kami butuh pengalaman ini untuk belajar dan berkembang," lanjutnya.

Pemain Sassuolo itu juga menegaskan bahwa kegagalan di kualifikasi bukanlah akhir dari perjalanan Timnas Indonesia.

Menurutnya, Skuad Garuda tengah berada dalam proses panjang membangun pondasi untuk masa depan yang lebih kuat.

"Meskipun kalah, perjalanan ini tidak terasa seperti kegagalan. Kami sedang membangun sesuatu bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan untuk generasi berikutnya,” lanjutnya.

