Luka di SEA Games 2025 Jadi Pemicu Revans Thailand atas Timnas Futsal Putri Indonesia

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:24 WIB
Luka di SEA Games 2025 Jadi Pemicu Revans Thailand atas Timnas Futsal Putri Indonesia - JPNN.COM
Pemain Thailand, Lalida Chimpabut saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Thailand mampu melakukan revans saat kembali bertemu Timnas futsal putri Indonesia pada fase Grup A ajang Piala AFF Futsal Putri 2026.

Berlaga di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Selasa (24/2/2026), tim Negeri Gajah Putih menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan Thailand dicetak oleh Panwasa Kingthong pada menit ke-12, Jenjira Bubpha (20'), dan Darika Peanpailun (23').

Baca Juga:

Pelatih Thailand  Thanatorn Santanaprasit mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya.

Thailand memang mengusung misi revans setelah pada ajang SEA Games 2025 lalu kalah dari Indonesia dengan skor 6-7 melalui adu tendangan penalti.

Dengan motivasi tersebut, Lalida Chimpabut cum suis mampu membuka kiprah mereka di Piala AFF Futsal Putri 2026 dengan hasil positif.

Baca Juga:

"Saya memberikan pujian kepada anak asuh saya hari ini. Mereka bermain luar biasa, sesuai rencana dan taktik untuk meraih kemenangan melawan Indonesia," ujar manajer kelahiran 11 Juni 1979 itu.

Dengan kemenangan ini, Thailand untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A di atas Malaysia dan Indonesia.

Thailand mampu revans lawan Timnas futsal putri Indonesia saat kembali bertemu pada babak fase Grup A ajang Piala AFF 2026, Selasa (24/2)

TAGS   Timnas Futsal Putri  Timnas futsal Putri Indonesia  Timnas Futsal Indonesia  Piala AFF Futsal  Piala AFF Futsal Putri 2026 
