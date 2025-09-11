Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Luka Masih Membekas, Persib Bandung Hadapi Persebaya Surabaya dengan Kepala Dingin

Kamis, 11 September 2025 – 13:00 WIB
Luka Masih Membekas, Persib Bandung Hadapi Persebaya Surabaya dengan Kepala Dingin - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memimpin latihan tim. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi laga berat dengan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League.

Pertandingan panas Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) pukul 15.30 WIB.

Luka Masih Membekas

Duel ini tak sekadar pertemuan dua tim besar. Ada memori pahit yang masih tersisa dari lawatan terakhir Persib ke markas Bajul Ijo pada Maret lalu.

Saat itu, Maung Bandung harus pulang dengan kekalahan telak 1-4.

"Kalau saya tidak salah, itu terjadi di Surabaya. Waktu itu kami memainkan kiper muda (Sheva Sanggasi) dan mencoba opsi dengan striker tambahan (Gervane Kastaneer)," ujar Hodak.

Bukan Balas Dendam

Meski kekalahan tersebut masih membekas, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa partai kali ini bukan ajang balas dendam.

"Tidak ada niat untuk membalas dendam. Ini hanyalah pertandingan berbeda dengan situasi yang berbeda pula."

"Saat itu, kami sudah unggul poin, jadi mengambil risiko bukan masalah," tambah pelatih asal Kroasia itu.

