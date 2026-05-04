Lukas Graham Kembali ke Identitas Awal

jpnn.com, NEW YORK - Lagu baru Lukas Graham yang berjudul To Know A Girl akhirnya dirilis via Virgin Music Group.

Karya tersebut menandai kembalinya Lukas Graham pada penceritaan folk dan instrumentasi akustik yang membentuk identitas musik awalnya, dengan latar belakang tradisi musik Irlandia yang memengaruhi perkembangannya.

Muncul dari Christiania, komunitas free-spirited di Copenhagen tempatnya tumbuh, Lukas Graham sering bertemu musisi folk yang tur melewati rumah keluarganya, membawa tradisi musik Irlandia yang disukai ayahnya.

To Know A Girl menyalurkan atmosfer tersebut secara langsung, memberikan nuansa pulang ke rumah dan terhubung kembali dengan hal yang esensial.

Lagu itu juga memberikan sneak peek album yang akan hadir musim panas ini, merefleksikan fokus yang baru dari style narasi dan akar musikal yang terus menjadi ciri karyanya.

“Sound lagu ini mengingatkanku pada perjalanan pulang ke kampung halaman, kembali terhubung dengan tradisi penulisan lagu dan instrumen-instrumen yang menjadi soundtrack masa kecilku," ungkap Lukas Graham.

Semangat musik akar tersebut menambah nuansa baru pada kejujuran emosional yang murni, yang telah menjadi ciri khas karier Lukas Graham.

Musisi soul-pop asal Denmark dengan nominasi Grammy itu pertama kali meraih ketenaran global dengan lagu hit pada 2015, 7 Years, sebuah balada reflektif yang meraih tiga nominasi Grammy, menduduki puncak tangga lagu di lebih dari 15 negara, dan menempatkan di antara 25 artis pertama dalam Billions Club Spotify.