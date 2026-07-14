Luke Vickery Ambil Sumpah WNI di Sydney, Peluang Tampil di Piala AFF 2026 Makin Tipis?

jpnn.com - Proses naturalisasi Luke Vickery akhirnya memasuki tahap akhir.

Berbeda dengan Mitchell Baker yang sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Jakarta, Luke akan menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di Sydney, Australia, pada Kamis (16/7/2026).

Pelaksanaan sumpah di Australia dilakukan karena Luke saat ini masih menetap dan memperkuat klub A-League, Macarthur FC, yang berbasis di kawasan Sydney.

Prosesi tersebut menjadi penutup rangkaian naturalisasi yang sebelumnya berjalan beriringan dengan Mitchell Baker.

"Rencana pengambilan sumpah Luke Vickery di Sydney, Australia, pada 16 Juli 2026," ujar Staf Khusus Menteri Hukum, Noor Korompot, Selasa (14/7/2026).

Meski segera resmi menyandang status WNI, peluang Luke membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 diperkirakan sangat kecil.

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Penyerang berusia 20 tahun itu tidak masuk dalam daftar 50 pemain yang dipanggil John Herdman untuk persiapan turnamen yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya ialah Piala AFF tidak masuk kalender resmi FIFA.