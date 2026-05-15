Luke Vickery dan Mitchell Baker Segera Jadi Senjata Baru John Herdman di Timnas,

jpnn.com - Gelombang naturalisasi Timnas Indonesia kembali memanas. Kali ini, dua striker muda berdarah Indonesia yang berkarier di luar negeri disebut sudah masuk radar utama pelatih John Herdman untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat.

Nama Luke Vickery dan Mitchell Baker mendadak jadi perbincangan setelah Staf Khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, membocorkan keduanya tengah diproses untuk menjadi Warga Negara Indonesia.

"Luke Vickery masuk dalam kloter pertama bersama Mitchell Baker dalam proses rekrutmen pelatih Timnas menghadapi FIFA Matchday Juni 2026," tulis Noor Korompot melalui akun Instagram pribadinya.

Pernyataan itu langsung memicu antusiasme besar. Sebab, posisi striker memang menjadi sektor yang paling disorot dalam era baru Timnas Indonesia. Herdman disebut ingin menghadirkan penyerang dengan postur, agresivitas, dan pengalaman kompetisi luar negeri demi meningkatkan daya gedor Garuda.

Luke Vickery menjadi salah satu sosok yang paling menyita perhatian. Penyerang milik Macarthur FC itu dinilai punya karakter permainan modern dengan kecepatan dan kemampuan duel yang kuat.

Sepanjang musim 2025/2026, Vickery tampil dalam 24 pertandingan A-League dengan torehan empat gol dan satu assist. Ia juga tampil cukup tajam di AFC Champions League Two lewat dua gol dan dua assist dari enam pertandingan.

Tak hanya itu, Vickery memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Sumatera. Faktor keturunan inilah yang membuat proses naturalisasinya kini dikebut.

Sementara itu, Mitchell Baker disebut sebagai proyek jangka panjang yang disiapkan untuk lini depan Timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun tersebut baru saja dipilih Colorado Rapids dalam MLS SuperDraft 2026.