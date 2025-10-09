Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Lukisan Karya SBY Dipamerkan di Galeri Soemardja 'Pasar Seni ITB'

Kamis, 09 Oktober 2025 – 15:10 WIB
Pengunjung melihat karya seni lukis Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berjudul 'Amazing Beach I Used To Enjoy' dalam pameran ''Melting Horizons: Painters Encounter Nature' di Galeri Soemardja Institut Teknologi Bandung (ITB), Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com -

BANDUNG - SBY Art Community resmi membuka pameran seni lukis bertajuk 'Melting Horizons: Painters Encounter Nature'.

Pameran dalam rangka gelaran Pasar Seni ITB itu berlangsung di Galeri Soemardja, Institut Teknologi Bandung (ITB), 8 - 22 Oktober 2025.

Kurator Rizki Zaelani dalam catatan kuratorialnya menuturkan pameran ini mengumpulkan karya-karya lukisan yang dikerjakan para pelukis yang berkumpul dan bekerja sama dalam kelompok SAC (SBY Art Community).

Tidak hanya SAC, ada juga partisipasi karya-karya yang dikerjakan staf pengajar Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seri Rupa & Desain (FSRD).

"Para pelukis ini melukis di beberapa tempat, di lingkungan alam terbuka secara langsung," kata Rizki, Kamis (9/10).

"Tidak semua karya benar-benar merupakan hasil kegiatan melukis secara langsung, ada juga karya di antaranya dikerjakan di studio masing-masing," lanjunya.

Menurut Rizky, pameran kali ini mengangkat tema keindahan alam. Para pelukis banyak melukis pemandangan di alam terbuka, seperti laut, pantai, hingga situs budaya seperti Candi Borobudur.

Lukisan karya Pak SBY turut dipamerkan di Galeri Soemardja dalam rangkaian Pasar Seni ITB.

SBY  lukisan sby  pasar seni itb  Lukisan  seni lukis  karya seni 
