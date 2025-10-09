Lukisan Karya SBY Dipamerkan di Galeri Soemardja 'Pasar Seni ITB'

jpnn.com -

BANDUNG - SBY Art Community resmi membuka pameran seni lukis bertajuk 'Melting Horizons: Painters Encounter Nature'.

Pameran dalam rangka gelaran Pasar Seni ITB itu berlangsung di Galeri Soemardja, Institut Teknologi Bandung (ITB), 8 - 22 Oktober 2025.

Kurator Rizki Zaelani dalam catatan kuratorialnya menuturkan pameran ini mengumpulkan karya-karya lukisan yang dikerjakan para pelukis yang berkumpul dan bekerja sama dalam kelompok SAC (SBY Art Community).

Tidak hanya SAC, ada juga partisipasi karya-karya yang dikerjakan staf pengajar Program Studi Seni Rupa, Fakultas Seri Rupa & Desain (FSRD).

"Para pelukis ini melukis di beberapa tempat, di lingkungan alam terbuka secara langsung," kata Rizki, Kamis (9/10).

"Tidak semua karya benar-benar merupakan hasil kegiatan melukis secara langsung, ada juga karya di antaranya dikerjakan di studio masing-masing," lanjunya.

Menurut Rizky, pameran kali ini mengangkat tema keindahan alam. Para pelukis banyak melukis pemandangan di alam terbuka, seperti laut, pantai, hingga situs budaya seperti Candi Borobudur.