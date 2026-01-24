Lula Lahfah Dikabarkan Meninggal di Apartemen, Polisi Bilang Begini

Sabtu, 24 Januari 2026 – 03:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Lula Lahfah dikabarkan meninggal dunia.

Kabar duka itu pertama kali beredar setelah kolom komentar sang Selebgram dipenuhi oleh komentar teman selebritas maupun warganet.

Dalam kolom komentar itu, warganet dan juga teman sesama selebritas menanyakan kabar Lula Lahfah serta kebenaran informasi yang beredar.

Terkait kabar duka tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengonfirmasi ada seorang selebgram berinisial LL yang ditemukan meninggal dunia.

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," ujar Budi Hermanto saat dikonfirmasi awak media, Jumat (23/1).

Kekasih Reza Arap itu ditemukan oleh petugas keamanan pada Jumat malam, sekitar pukul 18.44 WIB.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

