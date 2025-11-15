Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lula Lahfah Ditemukan Meninggal Dunia di Apartemen

Sabtu, 24 Januari 2026 – 00:20 WIB
Lula Lahfah Ditemukan Meninggal Dunia di Apartemen - JPNN.COM
Lula Lahfah. Foto: Instagram/lulalahfah

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Dia mengatakan bahwa Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (23/1) malam.

Menurutnya, jenazah kekasih Reza Arap itu ditemukan oleh petugas keamanan pada Jumat (23/1) petang sekitar pukul 18.44 WIB.

Jenazah Lula Lahfah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Jenazah telah dibawa ke RS Fatmawati," bebernya.

Kombes Pol Budi Hermanto belum bisa mengungkap secara detail kronologi ataupun penyebab kematian Lula Lahfah.

Selebgram Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  Reza Arap dan Lula Lahfah  Lula Lahfah meninggal dunia  Lula Lahfah meninggal 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp