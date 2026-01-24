Lula Lahfah Meninggal Dunia, Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengungkapkan mengenai perkembangan penyelidikan meninggalnya Selebgram Lula Lahfah.

Dia mengatakan bahwa tak ditemukannya tanda kekerasan atau luka pada tubuh perempuan 26 tahun tersebut.

"Tidak ada tanda kekerasan," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).

Terkait prosedur autopsi, pihak keluarga Selebgram 26 tahun itu tampaknya keberatan.

Iskandarsyah menyebut, pihak keluarga mediang Lula Lahfah menyampaikan permohonan untuk tidak dilakukan autopsi.

"Dari keluarga ada permohonan untuk tidak di autopsi," tuturnya.

Meski begitu, pihak kepolisian masih menjalin koordinasi dengan rumah sakit untuk melakukan pendalaman.

"Kami masih pendalaman koordinasi dengan rumah sakit," ucap Iskandarsyah.