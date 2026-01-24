Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Lula Lahfah Meninggal Dunia, Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 15:16 WIB
Lula Lahfah Meninggal Dunia, Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan - JPNN.COM
Lula Lahfah. Foto: Instagram/lulalahfah

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengungkapkan mengenai perkembangan penyelidikan meninggalnya Selebgram Lula Lahfah.

Dia mengatakan bahwa tak ditemukannya tanda kekerasan atau luka pada tubuh perempuan 26 tahun tersebut.

"Tidak ada tanda kekerasan," ujar Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1).

Baca Juga:

Terkait prosedur autopsi, pihak keluarga Selebgram 26 tahun itu tampaknya keberatan.

Iskandarsyah menyebut, pihak keluarga mediang Lula Lahfah menyampaikan permohonan untuk tidak dilakukan autopsi.

"Dari keluarga ada permohonan untuk tidak di autopsi," tuturnya.

Baca Juga:

Meski begitu, pihak kepolisian masih menjalin koordinasi dengan rumah sakit untuk melakukan pendalaman.

"Kami masih pendalaman koordinasi dengan rumah sakit," ucap Iskandarsyah.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah mengungkapkan mengenai perkembangan penyelidikan meninggalnya Selebgram Lula Lahfah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selebgram Lula Lahfah  Lula Lahfah  Reza Arap dan Lula Lahfah  Lula Lahfah meninggal dunia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp