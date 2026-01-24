Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lula Lahfah Meninggal Dunia, Reza Arap Berjongkok Lalu Cium Pusara

Sabtu, 24 Januari 2026 – 17:30 WIB
Lula Lahfah Meninggal Dunia, Reza Arap Berjongkok Lalu Cium Pusara - JPNN.COM
Reza Arap di makam Lula Lahfah, TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Reza Arap tampak ikut mengantarkan kekasihnya, Lula Lahfah ke peristirahatan terakhir.

Raut sedih terlihat jelas dari wajah youtuber 38 tahun tersebut.

Berpakaian serba hitam, dia berdiri di barisan paling depan sambil menatap kosong ke arah liang lahat.

Baca Juga:

Saat gundukan tanah mulai menutupi jenazah sang kekasih, pemilik nama Reza Oktovian itu duduk berjongkok tak jauh dari pusara Lula Lahfah.

Keluarga dan para sahabat pun bergantian menaburkan bunga di atas pusara Selebgram 26 tahun tersebut.

Hingga tiba gilirannya, Reza Arap sempat duduk terdiam di depan pusara.

Baca Juga:

Dalam momen yang emosional itu, dia tampak seakan mengajak mengobrol sang kekasih untuk kali terakhir.

Namun, tak terdengar jelas apa yang dibicarakan oleh Reza Arap.

YouTuber sekaligus Musisi Reza Arap tampak ikut mengantarkan kekasihnya, Lula Lahfah ke peristirahatan terakhirnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lula Lahfah  Reza Arap  Lula Lahfah meninggal dunia  reza arap lula lahfah 
BERITA LULA LAHFAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp