Lulus dari Long Beach State, Derrick Michael Pilih Berkarier di Jepang Bersama Saga Ballooners

Jumat, 12 Juni 2026 – 17:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Derrick Michael Xzavierro bakal bermain di kompetisi basket Jepang bersama Saga Ballooners.

Pemain kelahiran 1 April 2003 itu memilih berkarier di Negeri Sakura seusai lulus dari Long Beach State.

Tercatat jebolan PPOP DKI Jakarta itu sebelumnya sempat menimba ilmu di Amerika Serikat, dengan bermain di NCAA Divisi 1 bersama Grand Canyon University.

Setelah mengalami cedera akhirnya Derrick hijrah ke Long Beach State hingga lulus.

Derrick mengaku senang dan terhormat bisa bergabung dengan Saga Ballooners.

Pengalaman bermain di Jepang diharapkan bisa membawa karier Derrick lebih baik, utamanya saat bermain bersama Timnas basket putra Indonesia.

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“Saya berterima kasih kepada Saga Ballooners atas kepercayaan ini dan merasa terhormat menjadi bagian dari organisasi yang terus berkembang.”

“Saya menyadari ini baru permulaan. Saya datang ke Jepang untuk terus berkembang, bersaing di level tertinggi, dan memberikan yang terbaik bagi tim dan negara,” ujar pebasket bertinggi badan 208 cm itu.