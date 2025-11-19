Lulus Sandbox OJK, GORO Dorong Inklusi Keuangan Melalui Tokenisasi Properti

jpnn.com, JAKARTA - GORO, perusahaan investasi properti fraksional, lulus dari Ruang Uji Coba Inovasi Keuangan (Sandbox) yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberhasilan ini menandai GORO sebagai pelopor tokenisasi aset riil berbasis properti di Indonesia dan menjadi langkah penting dalam memperluas akses investasi masyarakat melalui inovasi teknologi.

Selama masa Sandbox, GORO dinilai berhasil menjalankan platformnya sesuai dengan rencana pengujian yang disampaikan kepada OJK dan telah menerapkan prinsip-prinsip utama tata kelola, manajemen risiko, keamanan sistem informasi, serta pelindungan konsumen dan data pribadi, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Keberhasilan GORO menyelesaikan dan lulus dari proses Sandbox OJK merupakan tonggak penting dalam misi kami untuk membuat investasi lebih inklusif, terjangkau, dan mudah dipahami, khususnya di aset properti. Dengan tokenisasi properti berbasis teknologi blockchain, kami memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk memiliki kesempatan berinvestasi di aset properti dengan modal mulai dari Rp10.000," ujar Andryan Gouw, Co-founder dan CEO GORO.

"Lebih dari 60 persen pengguna GORO merupakan investor pemula, yang menunjukkan pendekatan kami berhasil membuka akses dan membuat konsep investasi menjadi lebih sederhana dan relevan bagi masyarakat luas. Kami berterima kasih atas pendampingan dan arahan dari OJK yang telah membimbing kami dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang baik,” imbuh Andryan Gouw.

Pendekatan tokenisasi yang diterapkan GORO juga sejalan dengan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2024–2028 yang diluncurkan OJK pada 8 Agustus 2024.

Teknologi blockchain yang digunakan memungkinkan kepemilikan aset pecahan secara digital, menghadirkan solusi investasi yang transparan dan efisien.

Dengan penetrasi investasi di Indonesia yang masih di bawah 10 persen, GORO berkomitmen untuk terus memperluas akses terhadap investasi yang aman dan tepercaya.