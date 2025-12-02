Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Lulus Seleksi, Hanum Rais Kenalkan 5 IP Novel Baru di JAFF Market 2025

Selasa, 02 Desember 2025 – 15:15 WIB
Lulus Seleksi, Hanum Rais Kenalkan 5 IP Novel Baru di JAFF Market 2025
Novelis dan penulis naskah, Hanum Rais d JAFF Market 2025. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, YOGYAKARTA - Terpilih sebagai salah satu content market participant di JAFF Market 2025, novelis dan penulis naskah, Hanum Rais menggunakan kesempatan untuk merilis 5 judul IP dari berbagai genre.

Novel Sangkakala di Langit Andalusia yang meraih predikat Book of the Year IKAPI IBF 2024, menjadi IP utama dalam pagelaran JAFF Content Market. Berkisah dua Indonesia yang ditugaskan memecahkan misteri kiamat Islam di Andalusia lewat sebuah inskripsi di museum Spanyol.

Keduanya menelisik hilangnya peradaban Islam yang menjadi kebanggaan selama tujuh abad kemudian tersapu dari bumi Eropa. Melalui alur maju-mundur antara masa lalu dan masa kini, kisah ini mengajak pembaca bercermin pada sejarah yang retak antara Islam, Kristen, dan Yahudi pernah hidup berdampingan dalam harmoni di tanah Andalusia.

Selain IP Sangkakala di Langit Andalusia, dalam kesempatan JAFF Content Market, Hanum Rais juga memperkenalkan beberapa karya terbarunya yang akan rilis di 2026 yang bervariasi dari berbagai genre.

"Sebagai penulis, saya tertantang untuk bisa menulis berbagai tema mulai dari drama keluarga, romansa, sci-fi hingga folklore horor. Namun muaranya satu tentang manusia dan kemanusiaannya ,” kata Hanum Rais saat memperkenalkan IP, didampingi suaminya, Rangga Almahendra.

Berikut ini 5 IP baru dari novel yang akan diterbitkan Hanum Rais sepanjang 2026:

- Demi Waktu

Sebuah roman bertema time-travel, terinspirasi dari ayat Qur’an, ketika Allah bersumpah 'demi waktu'. Kisah ini mengikuti Indah yang berusaha kembali ke masa lalu untuk memperjuangkan cinta yang datang terlambat karena sang pujaan mengajukan pengandaian 'seandainya kita bisa bertemu lebih awal'.

