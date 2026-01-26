Lulus Uji Kelayakan, Keponakan Prabowo Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI

Senin, 26 Januari 2026 – 20:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang juga keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono atau Tommy Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung.

Tommy terpilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Deputi Gubernur BI oleh Komisi XI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Selain Tommy, dua kandidat Deputi Gubernur BI yang ikut uji kelayakan dan kepatutan ialah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nama Tommy dipilih setelah legislator melaksanakan rapat internal.

"Diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono," kata Misbakhun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Legislator fraksi Golkar itu menuturkan keputusan Komisi XI memilih Tommy menjadi Deputi Gubernur BI akan dibawa ke Rapat Paripurna pada Selasa (27/1).

"Nanti akan dibawa ke Paripurna DPR RI untuk disahkan besok," ujar Misbakhun.

Dia mengatakan Komisi XI memilih Tommy karena bisa diterima semua partai politik dan mampu membeberkan cara membangun sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.