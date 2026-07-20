Lulusan Awardee Beasiswa BCB Jadi Aset Penguat Diplomasi Indonesia-Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Indonesia penerima manfaat Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di Rusia.

Para lulusan diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional sekaligus memperkuat hubungan Indonesia dan Rusia di berbagai bidang.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan H. Idy Muzayyad, mengapresiasi keberhasilan para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di lingkungan akademik internasional.

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"Ini menjadi capaian yang membanggakan, tidak hanya bagi Baznas, tetapi juga para muzaki yang telah mengamanahkan zakatnya," ujar Idy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/7).

Idy mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan yang berkelanjutan.

Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan.

"Para penerima beasiswa ini adalah bagian dari ikhtiar Baznas dalam menghadirkan generasi unggul. Ketika anak-anak bangsa mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan terbaik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan negara," katanya.

Dia menegaskan Baznas akan terus mengembangkan program beasiswa sebagai bagian dari pengelolaan zakat produktif untuk melahirkan generasi yang berintegritas, kompeten, dan memiliki daya saing di tingkat global.