Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045

Selasa, 02 Desember 2025 – 19:17 WIB
Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045 - JPNN.COM
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, H. Afriansyah Noor (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2024–2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (2/12). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menyampaikan komitmennya mencetak generasi unggul yang cerdas secara akademis, berintegritas, dan berkarakter Pancasila.

Para lulusan diharapkan bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Dies Natalis ke-59 yang dirangkai dengan Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2024–2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Acara ini diikuti 1.465 wisudawan dari berbagai jenjang, mulai dari Diploma hingga Doktor dan Program Profesi Apoteker.

Mengusung tema “Generasi Muda Berintegritas, Profesional, dan Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas,” acara wisuda ini menegaskan komitmen UP dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul akademik, tetapi juga berkarakter luhur.

"Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas bagi bangsa," kata Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Selasa (2/12).

Baca Juga:

Prof. Adnan menekankan bahwa di tengah perubahan zaman yang cepat dan penuh ketidakpastian, para lulusan harus terus memperkuat integritas, karakter, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja global.

Dia juga mengingatkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat. 

Universitas Pancasila meluluskan 1.465 wisudawan, tekankan integritas menuju Indonesia Emas 2045

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Universitas Pancasila  UP  Wisudawan  Indonesia Emas 2045 
BERITA UNIVERSITAS PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp