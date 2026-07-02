Lumayan Banyak, Penandatanganan Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK Dilanjutkan Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA – Ribuan guru PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mendapatkan perpanjangan kontrak selama tiga tahun.

Jumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mendapat perpanjangan kontrak mencapai 1.525.

Penandatanganan perjanjian kerja dilakukan selama dua hari, yakni Rabu (1/7) dan Kamis (2/7), di Gedung Balai Yos Sudarso, Kantor Wali Kota Kota Jakarta Utara.

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“Kegiatan penandatanganan perpanjangan kontrak dilakukan dalam tiga sesi dan setiap sesi diikuti 225 orang, yang digelar pada 1 Juli hingga 2 Juli 2026,” kata Wakil Wali Kota Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan di Jakarta, Rabu.

Dia mengapresiasi seluruh PPPK yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik selama tiga tahun terakhir.

Menurut Fredy, perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk kepercayaan sekaligus motivasi agar para guru terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan.

Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah berhasil melampaui masa pengabdian selama tiga tahun.

"Teruslah berkarya, mengembangkan diri, jangan pernah patah semangat, dan tetap mengabdi dengan sepenuh hati," katanya.