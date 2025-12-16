Lumba-Lumba Langka Sepanjang 2,4 Meter yang Viral Ditemukan Mati di Rohul

jpnn.com, ROKAN HULU - Seekor lumba-lumba ditemukan dalam kondisi mati di aliran Sungai Rokan, tepatnya di wilayah Surau Munai, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Senin (15/12/2025) pagi.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra menyampaikan bangkai lumba-lumba pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan bernama Marlis (45), warga Dusun Pebadaran, Desa Kepenuhan Hulu.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, ikan lumba-lumba tersebut ditemukan dalam keadaan sudah mati terbawa arus Sungai Rokan. Setelah ditemukan, nelayan yang bersangkutan langsung berkoordinasi dengan pihak desa dan instansi terkait,” kata Emil, Selasa (16/12).

Kapolres menjelaskan, lumba-lumba tersebut dievakuasi menuju Dusun III Pebadaran, Desa Kepenuhan Hulu, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kesehatan Puskesmas Kepenuhan Hulu yang didampingi aparat pemerintah desa.

“Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa lumba-lumba dengan panjang sekitar 240 sentimeter tersebut sudah dalam kondisi mati. Selanjutnya dilakukan penguburan secara layak untuk mencegah dampak kesehatan dan lingkungan,” jelasnya.

AKBP Emil juga mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di sepanjang Sungai Rokan agar bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem sungai dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kejadian serupa.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap kelestarian lingkungan dan satwa air. Sungai adalah sumber kehidupan bersama, sehingga harus kita jaga dari pencemaran maupun aktivitas yang dapat merusak habitat,” tegas Emil.

Lumba-lumba air tawar atau pesut ini sempat viral beberapa waktu lalu karena muncul di permukaan Sungai Rokan. (mcr36/jpnn)