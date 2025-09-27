Lumixied Bangun Komunitas Pengguna iPhone Lewat Konten TikTok

Sabtu, 27 September 2025 – 17:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sejak berdiri pada 2024, Lumixied tidak hanya hadir sebagai brand aksesoris iPhone dengan produk power bank premium, tetapi juga berfokus membangun komunitas penggunanya.

Owner Lumixied, Adinda Maylani, menegaskan interaksi dengan konsumen menjadi bagian penting dari strategi brand.

“Kami percaya brand tidak cukup hanya menghadirkan produk bagus. Lumixied ingin dekat dengan konsumen, mendengarkan kebutuhan mereka, sekaligus membangun komunitas pengguna iPhone yang cerdas memilih aksesoris,” ujarnya.

Untuk memperkuat kedekatan itu, Lumixied aktif menggunakan akun resmi @Lumixied di TikTok. Melalui platform tersebut, brand ini menghadirkan konten edukasi, tip iPhone, hingga review pengguna.

“Dengan begitu, interaksi lebih hidup dan konsumen bisa merasa menjadi bagian dari Lumixied,” jelas Adinda.

Strategi digital ini dinilai efektif meningkatkan engagement sekaligus memperkuat citra brand.

“Setiap pembelian bukan hanya transaksi, tapi juga bagian dari perjalanan bersama kami membangun komunitas pengguna iPhone di Indonesia,” katanya.

Selain power bank sebagai produk unggulan, Lumixied juga meluncurkan lini aksesoris lain seperti AirPods dan tempered glass.