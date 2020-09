Luna Maya Alami Patah Tulang Metatarsus

jpnn.com - Aktris Luna Maya mengalami kejadian kurang mengenakkan.

Bagian kaki perempuan 37 tahun itu baru saja mengalami patah tulang metatarsus.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan Luna Maya di Instagram Story.

Pemain film Suzzanna itu memperlihatkan momen kakinya diperiksa oleh seorang dokter. "Thank you so much prof," tulis Luna Maya, Rabu (2/9).

Sebelumnya, Ari Lasso juga sempat mengabarkan bahwa Luna Maya mengalami patah tulang metatarsus. Mantan vokalis Dewa 19 itu mendoakan agar Luna Maya segera diberi kesembuhan.

“GWS Kak @lunamaya yang lagi cedera metatarsal fracture, dikarenakan kisah dan kejadian yang kurang keren," ujar Ari Lasso.

Namun, pelantun Hampa itu tidak menyebutkan kejadian yang membuat Luna Maya cedera.

“Speedy recovery biar bisa ngebut dan ngakak lagi. #arilasso #gwsLunaMaya," lanjut Ari Lasso.(ded/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: