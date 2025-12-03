Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Luna Maya dan Reza Rahadian Bicara Soal Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa

Rabu, 03 Desember 2025 – 11:11 WIB
Luna Maya dan Reza Rahadian Bicara Soal Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa - JPNN.COM
Pemain film Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, Reza Rahadian dan Luna Maya saat menghadiri JAFF Market 2025. Foto: Dok. Soraya Intercine Films/Poplicist

jpnn.com, YOGYAKARTA - Soraya Intercine Films mempersembahkan official teaser trailer 2 film horor 'Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa' saat penyelenggaraan JAFF Market 2025.

Teaser trailer 2 menampilkan dialog yang dibawakan oleh Luna Maya dan Reza Rahadian.

Tidak hanya itu, teaser menunjukkan Luna Maya dan Reza Rahadian berada dalam posisi karakter yang bertentangan.

Baca Juga:

Dalam teaser trailer 2 Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, ada keadaan yang memaksa karakter Suzzanna melakukan perbuatan gelap akibat kondisi ketidakadilan yang diterima.

Nuansa epik film tersebut makin terasa dengan visual dan adegan-adegan yang fantastis mulai dari ledakan, melibatkan ratusan extras, hingga mengambil set hutan dan sungai.

“Kaget sekali dengan teaser trailer kedua ini. Ini akan memberikan cinema experience yang bisa lebih naik lagi dari universe Suzzanna sebelumnya. Kinoi (Azhar Kinoi Lubis) memberikan visual yang berbeda, dan semoga saat 2026 film ini rilis, ekspektasinya terpenuhi dan penonton puas,” kata Luna Maya.

Baca Juga:

“Sangat memikat dari teaser trailer kedua. Dari proses syutingnya, saya sudah membayangkan ini akan menjadi sesuatu yang epik. Sudah tidak sabar untuk melihat hasil akhirnya. Ini adalah universe Suzzanna yang lain, dan tidak terbayang dari awal dengan proses make up Luna Maya yang memakan waktu panjang, energinya luar biasa,” tambah Reza Rahadian.

Dalam teaser trailer 2 film Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa, juga turut diumumkan jajaran pemeran yang mendampingi Luna Maya dan Reza Rahadian.

Soraya Intercine Films mempersembahkan official teaser trailer 2 film horor 'Suzzanna: Santet Dosa Di Atas Dosa' saat penyelenggaraan JAFF Market 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzzanna  Film Suzzanna  Suzzanna Santet Dosa di Atas Dosa  Reza Rahadian  Luna Maya 
BERITA SUZZANNA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp