Luna Maya Mendadak Bikin Heboh di Blok M, Ini Sebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya baru-baru ini membuat heboh kawasan Blok M, Jakarta Selatan, tepatnya pada Kamis (26/2) malam.

Di bawah Stasiun MRT Blok M, dia sempat mengundang keramaian saat memperkenalkan penampilannya yang berbeda dan tampak menyeramkan namun tetap anggun.

Luna Maya ternyata datang untuk membuka sebuah poster berukuran besar bertulis Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Film horor terbaru persembahan Soraya Intercine Films itu akan menjadi satu-satunya film dirinya pada 2026.

Luna Maya memperkenalkan sosok ikonik yang diperankannya yakni Suzzanna ke pengunjung kawasan Blok M.

Langkah tersebut dinilai jadi cara yang tepat untuk mengenalkan kembali ikon horor yang telah menemani penonton Indonesia dari generasi ke generasi.

“Beliau adalah seorang ikon, yang bisa dibilang menjadi salah satu tokoh ikonik di Indonesia, terutama di perfilman Indonesia. Dan sampai beliau sudah enggak ada pun masih terus diminati dan menjadi legenda,” kata Luna Maya tentang poster film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Poster makin menarik karena ada elemen bunga Melati, yang disebut Luna Maya menjadi salah satu ciri khas Suzzanna, termasuk dalam film-filmnya terdahulu.