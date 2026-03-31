JPNN.com - Entertainment - Film

Luna Maya: Sosok Bunda Suzzanna Begitu Dicintai

Selasa, 31 Maret 2026 – 09:09 WIB
Aktris Luna Maya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (27/2). Foto: Dok. Soraya Intercine Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya memberi tanggapan setelah film yang dibintanginya, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa berhasil meraih 1 juta penonton.

Dia menilai pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa Suzzanna masih dicintai oleh penggemar film horor Indonesia.

"Raihan 1 juta penonton untuk Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa adalah bukti bahwa sosok Bunda Suzzanna begitu dicintai dan dirindukan oleh para penggemarnya," ungkap Luna Maya.

Pemeran Suzzanna itu menyampaikan terima kasih kepada seluruh penonton Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Luna Maya sangat bahagia film Lebaran pertamanya bisa meraih lebih dari satu juta penonton.

Terima kasih untuk penonton Indonesia yang telah mendukung film ini, dan rasanya sangat manis karena ini adalah film Lebaran pertamaku,” bebet Luna Maya.

Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa berhasil meraih 1 juta penonton sejak tayang di bioskop pada Lebaran tahun ini.

Pencapaian tersebut sekaligus menandai ketiga film adaptasi waralaba Suzzanna meraih predikat blockbuster.

